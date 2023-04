Roma, inaugurato un micro bosco nel Parco Nicholas Green a Torrevecchia

L’Assessora all’Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma capitale Sabrina Alfonsi con la presidente del XIII municipio Sabrina Giuseppetti ha inaugurato il “micro bosco urbano” nel parco Nicholas Green a Torrevecchia. E’ il secondo intervento (ne seguiranno altri, fino ad arrivare ad 8 moduli in tutto, ndr) dopo quello a via delle Vigne nell’XI municipio, un intervento che fa parte di quelli programmati con il progetto Forest for Rome, per realizzare piantumazioni diffuse di forestazione con l’obiettivo di abbattere le emissioni di CO2. Il modulo di bosco piantumato ha un’estensione di 900 metri quadri ed è composto da 25 alberi e 16 arbusti, cedri, querce da sughero, albizia e arbusti da fiore per assorbire inizialmente 81 kg/anno di anidride carbonica fino ad arrivare a 34.000 kg/anno per le piante adulte. Apposta anche una targa davanti al bosco con un Qr code che riporta al sito del Comune di Roma, dove si possono trovare le informazioni sul progetto Forest for Rome e l’aggiornamento dei territori, man mano che vengono messe a dimora le piante. Le prossime inaugurazioni riguarderanno un’area in via Isacco Artom nel XII municipio e a Colli Aniene in via Igino Giordani nel IV municipio. Seguiranno le piantiumazioni in tutti i municipi, otto ora quelli programmati, i prossimi cinque nell’arco dell’autunno/inverno, partendo da aree in cui la qualità dell’aria è più critica e con livelli di traffico elevati. Ricordiamo che il primo impianto fu piantumato a giugno scorso nell’area del quartiere di Colle del Sole: una “cella” di 20 metri per 20, composta da 14 lecci, 2 carrubi, 4 tigli e 100 cespugli da sottobosco.