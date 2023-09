Meteo Roma, allerta maltempo nel Lazio: arrivano i temporali (e crollano le temperature). Le previsioni

Meteo, arriva il maltempo. Dopo giornate di caldo e assenza di piogge, l'instabilità attualmente sulle Baleari si muoverà verso l'Italia e nella giornata di domani, giovedì 21 settembre, favorirà la formazione di un secondo minimo depressionario a cui si assocerà un'intensa perturbazione che porterà temporali. Per quanto riguarda Roma e il Lazio, l'Agenzia regionale di Protezione civile ha emesso un'allerta gialla dalle prime ore di domani e per le successive 12-18 ore. Si prevedono sul Lazio precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

Uragano Nigel, dove e quando colpirà. Freddo, rischio inondazioni e violenti temporali: gli effetti sull'Italia

Allerta anche in Toscana

Una perturbazione in arrivo sull'Italia interesserà nelle prossime ore anche la Toscana, in particolare tutta la zona costiera, l'arcipelago e, nel sud della regione, le aree interne dei bacini di Fiora, Albegna e Ombrone grossetano.

La Protezione civile del Lazio ha emesso un’#allertagialla dalle prime ore di domani, giovedì 21 settembre, e per le successive 12-18 ore.



Il bollettino 👇https://t.co/NgCiuZIkZU pic.twitter.com/PUOg93mHnn — Regione Lazio (@RegioneLazio) September 20, 2023

Le previsioni

Giovedì 21 settembre - Nord: Il tempo tenderà gradualmente a peggiorare con rovesci e locali temporali su Piemonte, Liguria, Friuli, Alpi e Prealpi, più sole altrove. Centro: In questa giornata il tempo sarà subito instabile su Toscana, Lazio e Umbria, poi solo in Toscana, soleggiato sul resto delle regioni. Sud: Alta pressione e quindi la giornata trascorrerà con tante nuvole, anche con qualche piovasco pomeridiano sugli Appennini. Clima caldo.

Venerdì 22 settembre - Nord: Un'intensa perturbazione raggiunge le nostre regioni con piogge e temporali via via più diffusi e forti e possibili ovunque. Centro: Dopo una mattinata con con cielo irregolarmente nuvoloso, entro sera giungeranno temporali su Toscana e Lazio, sempre molte nubi altrove. Sud: Anticiclone africano sempre presente. La giornata trascorrerà all'insegna di un cielo sereno o al più poco nuvoloso da mattino a sera.

Sabato 23 settembre - Nord: Rovesci e temporali su Lombardia e Nordest, altrove il tempo inizierà a migliorare con maggiori spazi soleggiati. Temperature stazionarie. Centro: In questa giornata il tempo tenderà a peggiorare con piogge e temporali forti su Lazio, Umbria e regioni adriatiche, più sole altrove. Sud: Si avvicina un ciclone. Giornata con cielo irregolarmente nuvoloso con piogge e temporali via via più diffusi su tutte le regioni.