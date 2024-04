Uragani, verso la nuova categoria di livello 6. Gli scienziati: «Fenomeni sempre più intensi»

Una nuova categoria di uragani sta per essere approvata. Nel 1973, il National Hurricane Center ha introdotto la scala Saffir-Simpson, un sistema di classificazione a cinque categorie che classificava gli uragani in base all’intensità del vento. In fondo alla scala c'era la Categoria 1, per tempeste con venti sostenuti da 74 a 95 mph. In cima c'era la categoria 5, per i disastri con venti di 157 miglia orarie o più, come ricordato dal Los Angeles Times.

Il cambiamento climatico

Nel mezzo secolo trascorso dal debutto della scala, le temperature della terra e degli oceani sono costantemente aumentate a causa delle emissioni di gas serra.

Gli uragani sono diventati più intensi, con venti più forti e precipitazioni più intense. Questa settimana un gruppo di ricerca dell’Università della Pennsylvania guidato dallo scienziato del clima Michael Mann ha previsto che il Nord Atlantico vedrà un numero senza precedenti di 33 cicloni tropicali dal 1 giugno al 30 novembre. Con tempeste catastrofiche che superano regolarmente la soglia di 157 miglia orarie, sostengono alcuni scienziati, la scala Saffir-Simpson non trasmette più adeguatamente la minaccia rappresentata dai più grandi uragani.

La proposta

All’inizio di quest’anno, due scienziati del clima hanno pubblicato un articolo che confrontava l’attività storica delle tempeste con una versione ipotetica della scala Saffir-Simpson che includeva una categoria 6, per tempeste con venti sostenuti di 192 mph o più.

Quali uragani corrispondono alla nuova categoria

Dei 197 uragani classificati come categoria 5 dal 1980 al 2021, cinque corrispondono alla descrizione di un ipotetico uragano di categoria 6: il tifone Haiyan nel 2013, l'uragano Patricia nel 2015, il tifone Meranti nel 2016, il tifone Goni nel 2020 e il tifone Surigae nel 2021. Patricia, che si è abbattuto vicino a Jalisco, in Messico, nell'ottobre 2015, è il ciclone tropicale più potente mai registrato in termini di venti massimi sostenuti.

I limiti dell'attuale misurazione

"La scala Saffir-Simpson non è poi così efficace per avvisare il pubblico del pericolo imminente di una tempesta", ha detto Wehner. La scala delle categorie misura solo la velocità del vento sostenuta, che è solo una delle minacce presentate da una grande tempesta. Delle 455 vittime dirette negli Stati Uniti a causa degli uragani dal 2013 al 2023 – una cifra che esclude le morti dell’uragano Maria del 2017 – meno del 15% è stato causato dal vento, ha detto il direttore del National Hurricane Center Mike Brennan durante un recente incontro pubblico. Il resto è stato causato da mareggiate, inondazioni e maree.

“Trent'anni fa, questo è praticamente tutto ciò che potevamo dirvi di un uragano, quanto fosse forte in questo momento. Non potevamo davvero dirvi molto su dove sarebbe andato, o quanto sarebbe stato forte, o quali sarebbero stati i pericoli", ha detto Brennan durante l'incontro, organizzato dall'American Meteorological Society. . “Adesso possiamo dire alla gente molto di più”.

Lo scontro

Il National Hurricane Center non ha intenzione di introdurre una categoria 6, principalmente perché sta già cercando di “non enfatizzare molto la scala”, ha detto Brennan. Altri meteorologi hanno detto che è la decisione giusta. "Non ne vedo il valore in questo momento", ha detto Mark Bourassa , meteorologo presso il Center for Ocean-Atmospheric Prediction Studies della Florida State University. “Ci sono altre questioni che potrebbero essere affrontate meglio, come l’estensione spaziale della tempesta e dell’ondata, che fornirebbero informazioni più utili [e] aiuto nella gestione delle emergenze e nelle decisioni delle singole persone”.

“Ciò che serve alla scala Saffir-Simpson è quantificare, mostrando, che le tempeste più intense stanno diventando sempre più intense a causa del cambiamento climatico”, ha affermato Wehner. "Non è più come una volta."