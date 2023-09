Vortice atlantico, allerta meteo in 4 regioni: forti temporali e nubifragi. Dove e quando colpirà

Vortice atlantico in arrivo in arrivo su gran parte dell'Italia da lunedì. Il fronte, secondo 3bmeteo, sarà associato all'evoluzione di una saccatura costituita dalla fusione della tempesta Jan. Si preannuncia piuttosto intenso, perché sarà carico del vapore che Jan avrà trascinato con sé dall'africa nord occidentale. I rovesci e i temporali potranno essere di forte intensità e avere carattere di nubifragio. Il fatto che la saccatura sarà in graduale ritiro verso il nord Europa lasciando ampio spazio di azione all'alta pressione sub tropicale sul Mediterraneo centrale, fa dedurre che le zone maggiormente esposte ai fenomeni saranno le regioni settentrionali. Le tese correnti da SSO richiamate da fronte avranno un ruolo importante nelle precipitazioni che risulteranno più intense sui versanti esposti alle correnti.

Tempesta Jan verso l'Italia. Nubifragi sabato, domenica estate ovunque