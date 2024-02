Amadeus: età, vero nome, l'annullamento delle nozze con l'ex moglie, l'incontro con Giovanna Civitillo, i figli, la malattia. Chi è il conduttore di Sanremo 2024

All'anagrafe è Amedeo Umberto Rita Sebastiani, ma il pubblico lo conosce come Amadeus. Nasce a Ravenna il 4 settembre 1962 (ha 61 anni) da Antonella e Corrado Sebastiani, di origine palermitana. Si trasferisce all’età di 7 anni con la famiglia a Verona per motivi lavorativi del padre, un provetto cavaliere così come il fratello e lo zio. Grazie al mestiere del padre, il conduttore radio e tv matura la passione per l'equitazione. Dopo la scuola dell'obbligo, lavora nei bar e nelle discoteche come dj prima di iniziare la sua carriera notato da Claudio Cecchetto.