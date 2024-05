Ciclone normanno arriva in Italia, è allerta meteo: dove e quando piove (e quanto dura), le previsioni fino al weekend

Il ciclone normanno arriva in Italia. Maltempo e piogge da nord a sud. E' la previsione di Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. Il ciclone, spiega, «porterà dunque piogge e temporali con locali grandinate su tutto il nord e tra Sardegna e Toscana. Al sud, in questa prima fase, sono previsti solo isolati piovaschi in Campania, per il resto il tempo sarà asciutto e relativamente caldo con massime fino a 28°C».

