Santi Francesi: chi sono Alessandro De Santis e Mario Francese? Il legame con Ambra, l'edizione Giovani e la vita privata. Il duo a Sanremo 2024

I Santi Francesi sono un duo musicale composto da Alessandro De Santis, nato nel 1998 a Cuorgné (Torino) e da Mario Francese, nato nel 1997 a Ivrea (Torino). Il nome del complesso deriva dell'unione dei loro cognomi: il loro primo gruppo, con formazione a cinque, si chiamava The Jab. De Santis canta e suona chitarra e ukulele, Francese cura i cori e suona tastiere, synthesizer e basso elettrico. Sono insieme dal 2015. Partecipano per la prima a Sanremo, il brano è L'amore in bocca. Sono stati finalisti a Sanremo Giovani 2024 con Occhi tristi. Entrambi sono meritoriamente sobri nel mondo dei social che utilizzano in pratica solo per rilanciare la loro attività professionale