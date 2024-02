BigMama a Sanremo 2024 con “La rabbia non ti basta”, chi è la rapper? Età, peso, bullismo, malattia, lo "scontro" con Tananai e orientamento sessuale

Marianna Mammone, in arte BigMama è nata il 10 Marzo 2000 (ha quasi 24 anni) sotto il segno dei pesci a Avellino. Attualmente vive a Milano. L' artista è alla sua seconda partecipazione a Sanremo, la prima da ospite (“American Woman” con Elodie, 2023) e la prima da concorrente in gara e canterà La rabbia non ti basta. "Vengo da una famiglia per niente benestante, sono donna, grassa, rapper e queer: le ho tutte" disse al Corriere. Scoprimao qualcosa in piu' su Big mama