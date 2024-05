Una, Nessuna, Centomila: in Arena, stasera in tv il concerto contro la violenza sulle donne: ospiti, duetti, cantanti e scaletta

Una serata di musica e divertimento in cui gli artisti più amati dal pubblico si uniscono su un palco per una giusta causa: contro la violenza sulle donne. Una Nessuna Centomila – In Arena, è il titolo del concerto evento stasera in tv, mercoledì 8 maggio, organizzato da Fiorella Mannoia. Non solo artiste ma anche artisti, insieme per supportare le donne vittime di violenza. A condurre la serata (che è un collage di quanto accaduto il 4 maggio e il 5 maggio all'Arena di Verona) è Amadeus, in una delle sue ultime apparizioni in diretta sulla Rai.