Met Gala 2024, i nude look agli after party: Emily Ratajkowski in tanga (7), Kendall Jenner dea (10), la figlia di Will Smith indossa solo catene (5)

Se pensavate di aver già visto look memorabili al Met Gala 2024, vi sbagliate. Perché per le star che contano i festeggiamenti non finiscono una volta arrotolato il tappeto rosso. Molti degli ospiti che hanno partecipato ieri sera alla mostra del Metropolitan Museum of Art Costume Institute, hanno proseguito la serata agli after part sparsi per New York, dove hanno festeggiato fino a notte fonda. Parola d'ordine: divertirsi e stupire. E a guardare i tanti (nude) look ci sono riusciti.