Dargen D'Amico a Sanremo 2024 con Onda Alta, chi è l'ex giudice di X-Factor? Età, gli occhiali da sole scuri e la carriera

Jacopo Matteo Luca D'Amico in arte Dargen D'Amico è nato il 29 Novembre 1980 sotto il segno del Sagittario a Milano, è alto 1 metro e 80 cm. È un rapper, cantautore, produttore discografico e disc jokey italiano, fondatore dell'etichetta discografica indipendente Giada Mesi assieme a Francesco Guadesi. A Sanremo il cantante pop è alla sua terza partecipazione, la seconda da concorrente ufficiale: Nell'edizione del 2021 Dargen aveva lavorato come autore dei brani Dieci di Annalisa e Chiamami per nome di Francesca Michielin e Fedez, nel 2022 ha partecipato come concorrente ufficiale portando il brano “Dove si Balla” diventato un tormentone estivo in quell'anno, In questa edizione di Sanremo 2024, porterà sul palco il brano intitolato Onda Alta.