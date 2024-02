Loredana Bertè: età, carriera, la vita privata, la turbolenta relazione con Borg e il dolore per la morte di Mia Martini. Chi è la Big in gara a Sanremo 2024

Loredana Carmela Rosaria Bertè, in arte Loredana Berte è nata il 20 settembre 1950 sotto il segno della Vergine a Bagnara Calabra (Calabria), è alta un metro e 67 e abita a Roma. A Sanremo la cantante è una veterana visto che è alla sua tredicesima apparizione all'Ariston, dodici in gara ( 1986 “Re” , 1988 “Io”, 1991 “In questa città”, 1993 con sua sorella Mia Martini, “Stiamo come stiamo”, 1994 “Amici non ne ho”, 1995 “Angeli e Angeli”, 1997 “Luna”, 2002 “Dimmi che mi ami”, 2008 “Musica e parole”, 2012 con Gigi d'Alessio “Respirare”, 2019 “Cosa ti aspetti da me”), e canterà in questa edizione Pazza e una da super-ospite nel 2021.