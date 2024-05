Strage di Casteldaccia, dall'idrogeno solforato all'assenza di maschere anti-gas: così si è consumata la tragedia

La piccola comunità di Casteldaccia, in provincia di Palermo, è stata scossa da un drammatico incidente che ha visto la morte di cinque operai durante lavori di manutenzione alla rete fognaria. L'evento ha suscitato indignazione e dolore nella comunità e ha messo in luce gravi carenze nelle norme di sicurezza sul lavoro. Gli operai, impiegati dalla Quadrifoglio Srl, una ditta esterna in appalto dalla municipalizzata Amap di Palermo, erano incaricati della manutenzione di una stazione di sollevamento acque fognarie lungo la statale 113. Il tragico episodio si è verificato quando, contravvenendo al contratto d'appalto che prescriveva operazioni di aspirazione dei liquami dalla superficie, cinque dei sette operai presenti si sono calati all'interno del locale sotterraneo profondo circa 5 metri.