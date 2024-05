Sei in ritardo o hai dimenticato i tuoi documenti? Il nuovo sistema adottato dagli aereporti di Milano e Catania ti permetterà di accedere al tuo volo attraverso lo scan facciale. Per utilizzarlo basterà registrare solamente il proprio ai chioschi in aeroporto o su un applicazione. Ecco come funziona il Face Boarding.

