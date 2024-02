Angelina Mango a Sanremo 2024 con La noia, chi è la figlia di Mango? Età, genitori, la morte del padre, carriera e vita privata

Angelina Mango è nata il 10 aprile 2001 sotto il segno dell'Ariete a Maratea (provincia di potenza), è cresciuta a Lagonegro sempre in provincia di Potenza. Nel settembre 2014 si è iscritta presso il liceo scientifico, sospendendo gli studi successivamente alla morte del padre, deceduto a causa di un attacco cardiaco durante un concerto. Nel 2016 si è trasferita a Milano con la famiglia, dove ha continuato gli studi. A Sanremo, l'ex cantante del programma televisivo di canale 5 Amici, dopo un'anno formidabile sarà per la prima volta in gara e canterà La noia.