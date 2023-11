Ricky Tognazzi: «A Ballando con le Stelle ho perso 10 chili». Dalla dieta estiva alle performance sul palco

«Sabato sera non ho ballato bene. Il giorno prima, alle prove generali, avevo fatto molto meglio. Mi dispiace perché credo che, nella somma delle esibizioni, avevo fatto una discreta figura». Così l'attore e regista Ricky Tognazzi in una intervista in esclusiva all'Adnkronos parla della sua esperienza a 'Ballando con le Stelle' di Milly Carlucci e della sua eliminazione di sabato scorso dopo lo spareggio con Lorenzo Tano e la maestra di ballo Lucrezia Lando, che, grazie al supporto sui social, sono usciti trionfanti dal ballottaggio. «Forse è stata l'emozione - ammette l'attore - se durante la prova fai un errore questo crea effetto domino che ti distrae» .