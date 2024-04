Manila Nazzaro scatenata a Monte Carlo per l'addio al nubilato: il 13 maggio le nozze con Stefano Oradei. La location da sogno e i testimoni vip: cosa sappiamo

«48 ore di energia, amore, risate, abbracci e un po’ di trash... avere amiche così ti fa rendere conto di quanto sia fortunata... Adesso aspettiamo il gran giorno con grande emozione», con queste frase e una carrelata di foto Manila Nazzaro mostra le foto del suo addio al nubilato su Instagram. Con lei c'era tra le altre Milena Miconi, assenti invece Veronica Maya, Angela Melillo e Matilde Brandi (che è in Honduras come concorrente a L'Isola dei Famosi 2024).

Manila Nazzaro sposa Stefano Oradei, cosa sappiamo: damigelle e tesimoni vip, figli all'altare e addio al nubilato

Manila Nazzaro, l'addio al nubilato a Monte Carlo

Manca sempre meno al giorno in cui Manila nazzaro e Stefano Oradei pronunceranno il loro Si, lo voglio. Così la showgirl con le sue amiche è volata a Monte Carlo per festeggiare l'addio al nubilato. Pigiamini e ciabattine abbinate e cappellini personalizzati sono stati i gadget dell'evento, con il brindisi scattato già in aereo. Tra cene eleganti e puntatine al Casinò, l’addio al nubilato è un successo.

L'amore con Stefano Oradei

La futura sposa è felicissima, Dopo la fine del matrimonio con Francesco Cozza nel 2017, dal quale ha avuto i due figli Nicolas e Francesco Pio, la showgirl ha vissuto una lunga relazione con Lorenzo Amoruso. La coppia ha dovuto affrontare la perdita di un figlio e poi una grande crisi che ha portato alla rottura nel 2022. Poi l'incontro con Stefano, durante un talent show a tema ballo in cui lei era concorrente e lui insegnante, un colpo di fulmine che si è subito trasformato in una relazione seria con la decisione di convolare a nozze dopo solo sette mesi.

Il matrimonio: data, location e testimoni

Intanto tutto è pronto per il matrimonio che si svolgerà il 13 maggio nella capitale in Campidoglio e il ricevimento si farà a Villa Miani. La ex Miss Italia ha rivelato anche: «Le damigelle saranno Angela Melillo, Milena Miconi, Matilde Brandi (che però è a L'isola dei famosi) e Veronica Maya. I testimoni per Stefano saranno Raimondo Todaro e la sorella Eleonora, mentre per me mio fratello Gianni e la mia amica storica Manuela»