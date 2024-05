Idrogeno solforato, cosa è il gas che ha ucciso 5 operai a Casteldaccia

Tragedia nel Palermitano, a Casteldaccia, dove sette operai erano impegnati in alcuni lavori di manutenzione a un impianto di sollevamento delle acque fognarie per conto dell'Amap. Ad un certo punto alcuni di loro hanno cominciato ad accusare malori, verosimilmente a causa di una intossicazione da idrogeno solforato, un gas che provoca irritazioni alle vie respiratorie e soffocamento. Uno di loro è riuscito a uscire dall'impianto e a dare l'allarme: gli altri sei sono rimasti intrappolati e sono svenuti a causa delle esalazioni. Cinque hanno perso la vita, mentre uno è in gravi condizioni.