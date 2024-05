Dario Cassini sbarca a L'Isola dei Famosi 2024, chi è il comico? Età, moglie, figli, dove vive e la carriera

Dopo il fuggi fuggi generale che i naufraghi de L'Isola dei Famosi 2024 stanno prendendo, stasera il reality per correre ai ripari fa arrivare in Honduras tre nuovi concorrenti. Questo a quanto dicono almeno le indiscrezioni. Tra i nuovi vip pronti a mettersi in gioco c'è anche Dario Cassini. Scopriamo dunque insieme chi è il comico.