Manila Nazzaro sposa Stefano Oradei, cosa sappiamo: damigelle e tesimoni vip, figli all'altare e addio al nubilato

A maggio Manila Nazzaro dirà finalmente sì al suo principe azzurro, a Stefano Oradei, lo storico ballerino di Ballando con le Stelle. Un sì tanto atteso. Al settimanale Diva e Donna, l'ex Miss Italia racconta le sue emozioni. Dalla prima volta che ha provato l'abito da sposa, rigorosamente bianco, a quando hanno scelto le fedi. «E ancora quando siamo andati in Campidoglio a firmare per bloccare la Sala Rossa dove ci sposeremo con la famiglia». Poi ci sarà una seconda cerimonia in una villa privata.

Manila Nazzaro, il matrimonio con Stefano Oradei

Ma è sull'abito da sposa che Manila si sofferma con maggior attenzione: «Sono quattro abiti in tutto: uno per il rito in Campidoglio e tre per tre momenti diversi della serata.

Ci tengo molto perché li ho ideati e disegnati personalmente...». Sarà un matrimonio molto "made in Puglia" come racconta ancora al settimanale diretto da Angelo Ascoli: «In queste nozze perché porto davvero il mio cuore, le mie radici e ciò che rappresentano, i miei principi». E tra i suoi principi c'è la famiglia nonostante sia stata costretta a crescere i suoi figli da sola. «Pensavo che questo sogno si fosse infranto anche se in cuor mio ho sempre continuato a desiderare una famiglia fatta d’amore, in cui regnasse la serenità».

Dell'abito di Stefano non sa nulla mentre i suoi due figli, Francesco Pio e Nicolas avuti con l'ex calciatore Francesco Cozza si presenteranno alle nozze in smoking. E saranno proprio i suoi due figli ad accompagnarla all'altare. «Il mio papà mi ha detto: “La prima volta era ovvio che ti accompagnassi io, ma adesso voi siete in tre quindi è giusto che ti accompagnino i tuoi figli perché è un momento importante della vostra nuova vita”. Sarà tutto molto commovente».

Damigelle e testimoni vip

Al settimanale Diva e Donna, Manila svela anche chi saranno le damigelle e testimoni: «Le damigelle saranno Angela Melillo, Milena Miconi, Matilde Brandi e Veronica Maya. I testimoni per Stefano saranno Raimondo Todaro e la sorella Eleonora, mentre per me mio fratello Gianni e la mia amica storica Manuela».

L'addio al nubilato

A celebrare il matrimonio in Campidoglio Cesare San Mauro, il marito di Angela Melillo, in villa invece toccherà a Milena Miconi. In attesa del tanto atteso sì Manila avrà una festa a sorpresa di addio al nubilato organizzato dalle sue amiche: «Non so nulla tranne che dura due giorni, che prendiamo un aereo, che devo fare una valigia mix, costume, abiti comodi e due vestiti eleganti...».