Manila Nazzaro, presto le nozze con Stefano Oradei: «Lui è l'altra metà della mela». La data, la location, gli invitati: cosa sappiamo del matrimonio

Due giorni di pazzo nubilato a Montecarlo con le sue amiche. Quelle del cuore. Ora però basta divertirsi. Il prossimo 13 maggio Manila Nazzaro si sposa «ed è come la prima volta». Al settimanale Chi, l'ex Miss Italia è pronta a dire ancora una volta sì. La primissima volta è stata con l'ex calciatore Francesco Cozza da cui ha avuto due figli: Francesco Pio e Nicolas. Poi è stata legata per 11 lungi anni con un altro ex calciatore, Lorenzo Amoruso. Ora il fortunato è Stefano Oradei, storico ballerino di Ballando con le stelle.

Manila Nazzaro scatenata a Monte Carlo per l'addio al nubilato: il 13 maggio le nozze con Stefano Oradei. La location da sogno e i testimoni vip: cosa sappiamo

Manila Nazzaro, presto le (seconde) nozze

È tutto pronto.

Ci saranno 150 invitati. «Forse avrei voluto una festa un po’ più raccolta - racconta al settimanale Chi - ma per Stefano questo è il primo matrimonio e voglio dargli l’importanza che merita». Un matrimonio che per lei significa famiglia: «Ed è qualcosa che a me è mancato sempre fino a qui».

Quello tra Manila e Stefano è stato un vero colpo di fulmine: «Ho sempre creduto nel colpo di fulmine, credo ci sia anche nell’amicizia. A me prima di Stefano non era mai capitato: quando incontri quello giusto, però, lo capisci subito».

Manila Nazzaro sposa Stefano Oradei, cosa sappiamo: damigelle e tesimoni vip, figli all'altare e addio al nubilato

L'amore con Stefano

L'ex Miss Italia ne è convinta: «Lui è veramente l’altra metà della mela. Con lui ho capito che allora esiste quella cosa lì: la voglia di svegliarti tutti i giorni con quella persona accanto». Una storia d'amore iniziata subito dopo la fine di quella con Lorenzo Amoruso: «In quel momento ho detto: “Vabbè, non può essere, è solo smarrimento”. Sì, mi sono fatta dei problemi all’inizio, ho pensato: “Ma finisce una storia così importante e arriva subito questa persona dentro la mia vita?”. Sa chi mi ha fatto aprire gli occhi? Sono stati i miei figli, soprattutto Francesco, il grande, che a un certo punto mi ha detto: “Ma guarda chi hai di fianco”».

Al settimanale diretto da Alfonso Signorini ha confessato che in lei c'è la voglia di diventare ancora mamma: «Io non ho mai nascosto la volontà di un’altra maternità, sono proprio mamma, mi ci sento proprio, Stefano impazzirebbe all’idea». “E se poi non arriva?”, si è chiesta più volte Manila. La risposta è arrivata da Stefano: «Lui mi dice: “Ma io voglio te, non voglio quello che mi vorresti o potresti dare: quello lo costruiremo assieme”. Stefano è stata la persona che più di ogni altra mi ha rassicurato».