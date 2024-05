Bonus mamme 2024, come ottenere dall'Inps l'esonero contributi? Fondamentale comunicare i codici fiscali dei figli

Il Bonus mamme 2024 spetta alle lavoratrici dipendenti che possono comunicare, per ottenerlo, direttamente con l'Inps. Chi ha almeno tre figli di cui almeno uno minore potrà riferire all'istituto di previdenza i dati per l'esonero dei contributi previsto dalla legge di bilancio (cosiddetto bonus mamme) fino a fine 2026. Vediamo come funziona questa opportunità che riguarda anche chi ha due figli.