Isola dei Famosi 2024, prima puntata a rischio? Litigio tra due naufraghi, maltempo in Honduras e il diktat per Luxuria. Tutte le incognite di stasera

Manca veramente pochissimo, stasera in tv dalle 21.40 su Canale 5 torna L'Isola dei Famosi. Al timone ci sarà Vladimir Luxuria, che, dopo essere stata naufraga (vincitrice nel 2008) e opinionista (fino all'anno scorso), è stata promossa, per volontà dell'ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi, a conduttrice, prendendo il posto di Ilary Blasi. Questa è un'edizione che si preannuncia ricca di novità: al di là del cambio conduzione troviamo Sonia Bruganelli e Dario Maltese nel ruolo di opinionisti e Elenoire Casalegno in quello da inviata dall'Honduras. Il reality giunto alla diciottesima edizione è pronto a tornare ma le incognite sono ancora tante.