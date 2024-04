Elenoire Casalegno, chi è l'inviata de L'Isola dei Famosi 2024? Età, la carriera, la storia con Sgarbi, la separazione con Lombardi, la figlia e il fidanzato

Dopo Vladimir Luxuria in veste di conduttrice, anche Elenoire Casalegno sarà una delle protagoniste di questa nuova edizione dell'Isola dei Famosi 2024, pronta a partire stasera in tv, lunedì 8 aprile alle 21.40 su Canale 5. Direttamente dalle spiagge di Cayo Cochinos, sarà proprio lei a seguire in prima fila le avventure dei Naufraghi. In attesa di scoprire come se la caverà scopriamo qualcosa in più sulla showgirl.