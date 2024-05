Ilary Blasi e Alvin condurranno Battiti Live, Pier Silvio Berlusconi cambia tutto: lo show si sposterà su Canale 5 (e dice addio alla Gregoraci)

Squadra che vince non si cambia, al massimo si trasferisce! Ed è successo proprio questo a Ilary Blasi e Alvin che dalla conduzione dell'Isola dei Famosi, si sono trasferiti in un format del tutto nuovo per loro: la nuova edizione di Battiti Live, sostituendo Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Novità in arrivo per il programma dell'estate targato Mediaset che lo scorso anno ha registrato ottimi ascolti.

Pier Silvio Berlusconi ha deciso, tuttavia, di applicare alcune modifiche a Battiti Live, con un cambio alla conduzione e non solo.

Isola dei Famosi 2024, stasera salta (ancora) la diretta: il motivo. «Chiusura anticipata e via un altro naufrago»: le indiscrezioni. Benigno continua con le accuse

Le novità in arrivo

Non solo l'ingresso in scena di Ilary Blasi e Alvin che hanno spodestato Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, il pubblico di Battiti Live dovrà salutare anche Mariasole Pollio, l'inviata tra il pubblico che intervistava artisti e non solo. Al suo posto, un volto conosciuto da poco dal pubblico, anche se figlia d'arte. Rebecca Staffelli ha da poco concluso la sua esperienza come inviata social del Grande Fratello, sostituendo Giulia Salemi, e ora si prepara a prendere anche il posto di Mariasole.

Questa non sarebbe l'ultima novità sul programma. FQ Magazine, infatti, rivela che «Battiti Live non andrà più in onda su Italia 1, bensì su Canale 5, rete ammiraglia di Mediaset. Ma non solo, perché alla conduzione ci saranno Ilary Blasi e Alvin, la coppia che fino allo scorso anno era stata alla guida de L’Isola dei Famosi».

Le novità potrebbero non essere finite qui, ma per il resto i fan devono aspettare la conferenza stampa del programma e l'inizio dell'estate.