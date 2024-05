Temporale Roma, fino a quando e dove piove. Le previsioni meteo di oggi e dei prossimi giorni

Temporale a Roma il primo maggio. Copiosa la pioggia che è caduta sulla città repentinamente, anche in Centro. Poi, però, ha smesso. Il maltempo non risparmia la Capitale durante la festa dei lavoratori. Chi è al concertone si è già munito con ombrelli o impermeabili. Il meteo può variare improvvisamente, complice il forte vento. Nuovo peggioramento, secondo meteoradar, in arrivo. Vediamo insieme le previsioni per le prossime ore e per i giorni seguenti.

Meteo primo maggio a Roma, pioggia e temporali: ecco dove e fino a quando