Un Posto al Sole, le anticipazioni di stasera (giovedì 2 maggio): Mariella accecata dalla gelosia

Dopo lo stop di ieri in occasione del Primo Maggio, torna stasera in tv Un Posto al Sole. Tra nuovi colpi di scena, rivelazioni e confronti, vediamo ora insieme le anticipazioni ufficiali e i dettagli su cosa succederà oggi, giovedì 2 maggio. Appuntamento quindi come sempre alle 20.50 su Rai 3.

Isola dei Famosi 2024, stasera salta (ancora) la diretta: il motivo. «Chiusura anticipata e via un altro naufrago»: le indiscrezioni. Benigno continua con le accuse

Un Posto al Sole, le anticipazioni di stasera

L’arrivo improvviso di Claudia, è una bellissima sorpresa per Guido che è felicissimo di riabbracciare la vecchia amica, ma non è lo stesso per Mariella che si ingelosisce per il ritorno della donna. Il Del Bue sarà talmente tanto contento di rivedere la sua vecchia amica, da scuotere la moglie e da farle temere di essere in pericolo, nonostante Cerri cerchi di rassicurarla e la spinga a non fare mosse azzardate, che possano farle fare una brutta figura. Damiano è ancora nei guai, e Rosa e Viola sono terribilmente in pena, ma Giulia e Ornella cercano di stare loro vicine e di tranquillizzarle in attesa che la situazione si risolva.