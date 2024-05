Btp valore, nuova asta lunedì 6 maggio: cosa c'è da sapere (e quanto si può guadagnare)

I nuovi Btp valore saranno acquistabili in banca, alla posta e online. L'asta torna lunedì 6 maggio e sarà un’emissione speciale per il Tesoro che punta a raccogliere altra liquidità dopo il successo degli ultimi collocamenti. La durata sarà di sei anni con cedole trimestrali a tassi prefissati e crescenti nel tempo, oltre a un premio finale dello 0,8% per chi sottoscrive il titolo durante i giorni di collocamento e lo detiene fino a scadenza.