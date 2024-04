Tor Bella Monaca, blitz interforze: raffica di perquisizioni e arresti. Maxi sequestro di droga

«Diversa sostanza stupefacente è stata sequestrata e ci sono numerosi arresti, il numero sta salendo». Lo ha detto il primo dirigente del commissariato San Basilio, Isea Ambroselli, a margine di una vasta operazione anticrimine interforze, in corso da questa mattina all’alba nel quartiere di Tor Bella Monaca a Roma.

Presente sul posto anche il primo dirigente del commissariato Casilino Massimo Marino: «Farsi vedere e controllare le persone da anche un senso di sicurezza ai cittadini».

Picchia un agente della penitenziaria, condannato pusher di Tor Bella Monaca

Tor Bella Monaca, l'operazione interforze

Un centinaio di agenti della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, sta effettuando controlli e perquisizioni nelle aree più degradate della zona dove sono attive le piazze di spaccio.

Da via dell’Archeologia, a via Giacinto Camassei fino a largo Ferruccio Mengaroni e via Santa Rita da Cascia le forze di polizia hanno controllato decine di pregiudicati agli arresti domiciliari, con il supporto delle unità cinofile e del reparto prevenzione crimine.