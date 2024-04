Mercoledì 3 Aprile 2024, 00:23

Forza la porta d’ingresso distruggendo il vetro, entra nella pizzeria, cerca le bottiglie di vino e inizia a bere. Un bicchiere, due, tre... fino a ubriacarsi per poi addormentarsi dentro il locale. A trovarlo, la mattina seguente, sono stati i titolari del locale che - increduli per la singolare “scoperta” - hanno immediatamente chiamato i carabinieri. Intervenuti sul posto, i militari hanno portato via l’intruso, un senza fissa dimora della Repubblica Centrafricana che la notte di Pasqua si è introdotto nella pizzeria “Al Solito Porzio”, rinomato locale di via Tuscolana, in zona Arco di Travertino.

IL POST SUI SOCIAL

A raccontare la singolare effrazione, con una sana dose di ironia, è stato lo stesso Errico Porzio, maestro pizzaiolo discendente da una antica e storica famiglia di pizzaioli napoletani. Sul suo profilo Facebook, che ha oltre 28 mila follower, Porzio ha pubblicato il video con i danni alla porta anti-panico e la foto dell’intruso (con il volto coperto da una emoji) mentre viene portato via dalle forze dell’ordine. «Non è un pesce d’aprile. - si legge nel post - Sede Al Solito Porzio di Roma: scassina di notte, entra, si ubriaca, si addormenta e viene arrestato. Non so se piangere o ridere». Un post che, data la singolarità dell’episodio, è diventato subito virale facendo il giro del web. Tra i tanti commenti di solidarietà verso il pizzaiolo e le critiche al degrado e alla poca sicurezza che c’è nella Capitale, non sono mancate battute ironiche e divertenti sull’inaspettato ritrovamento.

LE REAZIONI

«Per una pizza di Errico si fa di tutto. Poverino non è arrivato in tempo per l’apertura e non ha resistito. Va perdonato», scrive un utente. «Effettivamente non è sempre facile trovare posto da tè Errì!! Ha trovato una soluzione alternativa», scherza un altro. «Aveva trovato chiuso, siccome la pizza li è troppo buona ci sarà rimasto male», aggiunge un altro ancora. «Si è fatto la Pasquetta: ora vogliamo il video mentre si ubriaca», aggiungono altri ironici sotto alle immagini della porta distrutta. Altri poi invitano il piazzaiolo ad aprire nuove pizzerie nelle loro città che sono «posti più tranquilli rispetto a Roma», scrivono.

LA DENUNCIA

I carabinieri di piazza Dante, intervenuti sul posto, hanno denunciato il 30enne per danneggiamento perché ha divelto la porta del ristorante con un palo in ferro. Come si vede nel video, di pochi secondi, pubblicato dalla stessa pizzeria la porta a vetri infatti è stata mandata in frantumi. Una volta entrato però, il senza fissa dimora non avrebbe rubato nulla dal locale. Ha solo bevuto, esagerando un po’, del vino. Un quantitativo tale da rimanere stordito e addormentarsi a terra.