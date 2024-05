Concerto Primo Maggio, le pagelle delle esibizioni: Noemi (6), “Hallelujah” c'è Ermal Meta (10), la pioggia ferma i Bloom, Cor Veleno impermeabile (9)

Saranno più di 50 artisti, dai Bloom al Piotta ma anche Geolier e Achille Lauro (per citarne alcuni), che si esibiranno oggi al Concerto del Primo Maggio per circa 10 ore dal palco del Circo Massimo.

Concerto del Primo Maggio a Roma, la scaletta: partono i Bloom e chiude Piero Pelù. Gli artisti (e l'ordine di esibizione)

A presentare la giornata, in onda in diretta su Rai3 ci sarà la coppia inedita formta da Noemi e Ermal Meta. Si parte alle 13.15 alle 13.15 con un opening di Big Mama (in esclusiva per Rai Play) e dalle 15.15 via alle performance dei cantanti. Vediamo dunque in diretta le (nostre) pagelle delle esibizioni.