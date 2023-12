Roma, ladri rubano un portafoglio all'Esquilino e poi vanno a fare spesa e in pizzeria

Una passeggiata tranquilla di moglie e marito durante il periodo NAtalizio, viene compromessa dal furto di un portafoglio per le vie dell'Esquilino. R.G. è il marito della donna a cui hanno sottratto il portafoglio dallo zaino, in pieno giorno. «Erano circa le 17:30, mentre camminavamo da via Napoleone III a Repubblica, una volta arrivati a Piazza Esedra mia moglie si è accorta che lo zaino era aperto e dopo aver controllato, ha constatato che le era stato rubato il portafoglio». Nessuno dei due si è accorto di nulla, infatti non hanno idea di come sia potuto accadere. «Il portafoglio in questione era rettangolare, di colore nero e avana da donna, all'interno c'erano tutti i documenti e le carte di credito. «Non appena ci siamo accorti del fatto, ci siamo recati al commissariato di zona per fare la denuncia, una volta effettuate alcune verifiche, ci siamo resi conto che chi ha rubato il portafoglio, ha avuto tempo di spendere un po' di soldi con una delle carte di credito».

Il mistero della spesa

Dopo alcuni accertamenti infatti, i coniugi sono venuti a conoscenza che i ladri hanno usato la carta rubata per fare spesa in un market, e per andare in pizzeria. «In seguito abbiamo bloccato la carta, nel frattempo parlando con la polizia ci è stato riferito che forse si potrebbe risalire ai malviventi tramite le telecamere del market e della pizzeria. Purtroppo il quartiere in alcune aree è davvero abbandonato a se stesso, noi abitiamo in Via Principe Umberto, che si trova sempre nel Rione Esquilino. Nonostante si tratti di una zona centrale mi capita spesso di sentire di fatti del genere, questa volta è capitato a noi ma probabilmente sarà accaduto anche a molte altre persone. Forse dovrebbero mettere più pattuglie ed intensificare con i controlli, tuttavia nessuno sembra preoccuparsi della situazione e voler risolvere concretamente». Fatti del genere purtroppo al centro di Roma, capitano all'ordine del giorno, ed è impensabile che ormai per alcuni, non facciano neppure più scalpore.