Roma, rapina alle poste a San Basilio: finti dottori prendono in ostaggio il direttore e fuggono con 60mila euro

Rapina all'ufficio postale di via Adriano Fiori stamani a Casal de' Pazzi, periferia di Roma. Due persone con i camici da dottori indosso hanno aspettato l'arrivo di una collaboratrice del direttore, l'hanno costretta sotto la minaccia delle pistole a farli entrare.

Una volta dentro hanno atteso il direttore e con lui in ostaggio che si aprisse la cassaforte automatica alle 8. I banditi sono fuggiti via con un bottino di circa 60mila euro tra banconote in contanti e valori.