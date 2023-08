Mercoledì 23 Agosto 2023, 08:16 - Ultimo aggiornamento: 09:00

Continuano a colpire con una cadenza allarmante. Sono i ladri georgiani che riescono ad entrare in qualunque appartamento avendo chiavi sofisticate che gli permettono di scassinare porte e neutralizzare i sistemi d’allarmi. L’altra notte, però, la polizia è riuscita dopo un attento e pericoloso sopralluogo, ad arrestarne due. Non solo, ma gli agenti sono riusciti a recuperare il bottino. L’allarme è scattato verso le 5 del mattino in uno stabile di via Carlo Riva, a Pietralata. È stato un residente ad allertare il 112 indicando dei rumori sospetti. Sul posto sono arrivate alcune pattuglie della polizia, dopo pochi minuti gli agenti hanno trovato un appartamento con la serratura saltata ed, all’interno, tutto a soqquadro. Dopo pochi minuti è stato trovata un’altra abitazione, anche questa senza proprietari, visitata dai malviventi. Gli agenti hanno continuato il sopralluogo, che si è esteso dai piani bassi fino al tetto. Proprio dall’alto del palazzo si sono sentiti dei rumori che hanno insospettito gli agenti, che hanno sorpreso uno dei georgiani steso lungo un cornicione in una posizione molto pericolosa. L’uomo è stato circondato dai poliziotti che l’hanno obbligato a risalire sul tetto. L’altro, invece, si era nascosto in un balcone. Anche lui è stato bloccato. I due georgiani di 26 e 27 anni dovranno rispondere del reato di rapina: hanno infatti opposto resistenza ai poliziotti prendendoli a calci e pugni. I georgiani avevano una federa di un cuscino dove c’era tutta la refurtiva. Intanto, sono 29 i ladri d’appartamento presi dalla polizia durante l’estate.

I PRECEDENTI

Qualche mese fa, gli agenti del commissario Sant’Ippolito, hanno preso in flagranza di reato tre georgiani che erano riusciti ad entrare in un palazzo e svaligiare due appartamenti. I georgiani hanno dei covi dove tengono il materiale sofisticato per lo scasso. La polizia più volte è riuscita ad individuare i covi sequestrando così chiavi speciali che sono in grado di aprire qualunque serratura. Un’altra caratteristica della mala georgiana è quella di sparire da Roma, dopo un furto molto ricco. In pratica gli investigatori sanno che se si vuole arrestare qualcuno va fatto nel giro di due giorni poi diventa tardi perché il ricercato è andato nella sua terra. Ci sono stati casi di georgiani che si sono trasformati in ladri acrobati. Qualche mese fa, uno è caduto da un’impalcatura mentre stava facendo un colpo. Fu soccorso in gravissime condizioni. Qualche giorno fa, furono presi mentre erano all’opera in uno stabile di via Conco d’Oro. Anche in questo caso furono presi in flagranza di reato.