Roma, choc a Torpignattara: gattina di colonia azzannata da un alano senza guinzaglio. Si cerca la proprietaria del cane

Le speranze di poterla salvare erano oramai spezzate: una gattina di colonia è stata azzannata nei giorni scorsi da un alano (senza guinzaglio) in piazza Cardinali nel quartiere Torpignattara. Alcuni testimoni che si trovavano a passare sul quel tratto di strada hanno allertato i volontari dell’Associazione “I gatti di Torpignattara”, ma una volta giunti sul luogo dell’aggressione per il felino non c’è stato nulla da fare. Ora è caccia alla proprietaria del cane («potrebbe essere una dog sitter») che si è allontanata senza prestare soccorso al micio.

I fatti

Spesso sono lasciati liberi di correre lungo le strade privi di ogni protezione con la conseguenza di assalti (e ferimenti) nei confronti dei loro padroni e di altri animali. Come è accaduto nei giorni scorsi, davanti a un supermercato in zona Torpigna: una donna passeggiava insieme a tre cani, uno di loro però - un alano Arlecchino con grandi chiazze nere e bianche - sprovvisto di guinzaglio si è scagliato contro una gattina, fino ad ucciderla.

La signora (forse una dog sitter) si è poi dileguata mentre sul posto sono arrivati diverse persone che hanno tentato di tutto pur di salvare il felino. Sulla vicenda è intervenuta l’Associazione Earth: «Abbiamo ricevuto le segnalazioni di testimoni che hanno prestato soccorso alla gattina e insieme ai nostri avvocati ci stiamo muovendo per una denuncia nei confronti della donna», spiega Valentina Coppola, Presidente di Earth. «Coloro che portano senza guinzaglio un cane in un ambiente urbano accettano il rischio che il cane possa aggredire alcuni passanti. In questo senso si configurano il reato di omessa custodia dell’animale e la denuncia per uccisione di animale in seguito al reato di omessa custodia dello stesso», osserva la Presidente di Earth. «E - conclude - abbiamo inoltre avvisato un gruppo di guardie zoofile di pattugliare la zona perché se dovessero incontrare la donna con i cani slegati potrebbero fermarla, identificarla e sanzionarla».

Il precedente

La scorsa settimana, in una strada, a Formello una ragazza passeggiava insieme al Labrador di un amico di famiglia quando un altro cane (senza guinzaglio) si è avvicinato e ha aggredito il "rivale". Nella colluttazione è riuscito ad intervenire l’autista di uno scuolabus che ha diviso entrambi i cani e ha scongiurato di fatto la tragedia. Nei mesi scorsi, Leo un bulldog di sei anni e la sua padrona sono stati attaccati da un pitbull nell’area verde al Parco degli Acquedotti. Il molosso era sciolto e senza museruola e le grida disperate della donna hanno attirato l'attenzione di tre ciclisti che sono riusciti ad alzare il pitbull e mettere in sicurezza il piccolo Leo e la sua padrona.