Sabato 3 Settembre 2022, 07:40

Dopo circa 15 anni dai fatti contestati, l'attuale assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato è stato condannato dalla Corte dei conti del Lazio a risarcire la sua amministrazione per un presunto danno erariale da 275mila euro, in via solidale con i suoi collaboratori Barbara Concutelli ed Egidio Schiavetti. La vicenda riguarda i contributi pubblici erogati dalla Regione Lazio, tra il 2005 e il 2008, alla Fondazione Italia-Amazzonia onlus (ancora formalmente esistente), che - stando all'ipotesi accusatoria - sarebbero stati utilizzati indebitamente, attraverso «commistioni e sviamenti», per finanziare l'attività politica dell'associazione Rosso-Verde (di cui D'Amato è stato presidente dal 2005 al 2018) e quella del gruppo consiliare Ambiente e Lavoro (da lui costituito e presieduto). I giudici contabili di primo grado sostengono che ci sia stata una «promiscuità nella gestione e la sovrapposizione delle iniziative intraprese» dalla Fondazione Italia-Amazzonia onlus e dall'associazione RossoVerde-Sinistra Europea, «atte a dissimulare l'effettivo beneficiario dei fondi, e l'utilizzo di fondi pubblici per meri interessi privati che non potevano con questi essere sovvenzionati». Ma la stessa vicenda, in sede penale, si era conclusa con la prescrizione del reato.

LOCANDINE E CONVEGNI

«A titolo meramente esemplificativo del modus operandi - si legge nella sentenza del collegio presieduto da Tommaso Miele - si possono richiamare le spese sostenute per il materiale pubblicitario dell'evento del 4 dicembre 2005: attraverso un'alterazione dell'oggetto delle fatture sono state rendicontate dalla Fondazione Italia-Amazzonia onlus spese sostenute per pubblicizzare l'evento fondativo Nasce Rosso Verde dell'associazione Rosso-Verde (manifesti, annunci su quotidiani)». Secondo i giudici, il danno deriva «dalla sistematica distrazione» dei fondi pubblici. D'Amato, Concutelli e Schiavetti «erano pienamente e reciprocamente consapevoli delle loro condotte finalizzate all'indebita percezione e sviamento dei contributi regionali», si legge nella sentenza, che ha invece assolto Simona Sinibaldi.

LA DIFESA

«La ritengo una sentenza ingiusta e ingiustificata - ha commentato l'assessore D'Amato - Mi considero totalmente estraneo ai fatti risalenti a oltre 15 anni fa, senza che peraltro sia stata fornita prova alcuna di un atto, o fatto, da me compiuto». «Nonostante la procura regionale della Corte dei conti per ben tre volte avesse aderito alle richieste procedurali dei miei difensori, per ben tre volte e con motivazioni infondate e sorprendenti, le ha respinte con verbali che non corrispondono all'effettivo svolgimento del giudizio. Per questo motivo sarà depositato un dettagliato esposto al consiglio della presidenza della Corte dei conti e una denuncia per falso ideologico alla procura della Repubblica di Roma». «Sono assolutamente sereno e fiducioso nel giudizio di appello e continuo il mio lavoro. Ho ricevuto centinaia di messaggi di solidarietà da cittadini comuni e questo mi riempie di soddisfazione», ha concluso l'assessore.

«Per condannare una persona ci vogliono le prove. Questa è una sentenza profondamente ingiusta e sbagliata, basata su ragionamenti logici e induzioni - spiega il professor Angelo Piazza, legale di D'Amato - Stiamo già scrivendo il ricorso». L'atto di appello sospende l'esecutività della sentenza. Tra l'altro, dovrebbe essere la Regione Lazio a chiedere i soldi al suo stesso assessore.