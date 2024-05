Alla vigilia di Monza-Lazio, match che si giocherà domani alle 18 allo U-Power Stadium, ecco come si è espresso il tecnico dei biancocelesti, Igor Tudor, in conferenza stampa a Formello.

Che Lazio vuole vedere domani a Monza?

«Sarà una partita difficile come tutte in Serie A. Meno partite rimangono e più sono importanti, ognuno lotta per i suoi obiettivi e noi dovremo preparare la partita al massimo per fare il nostro meglio».