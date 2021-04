Lazio, la regione che ospita la Capitale d'Italia

Il Lazio regione dell'Italia centrale a statuto ordinario che affaccia sul Mar Tirreno in cui si annoverano monumenti iconici. Il suo capoluogo, Roma, è capitale d'Italia ed è stato il cuore dell'antico Impero romano. Tra i suoi monumenti si ricorda il Colosseo, un anfiteatro che poteva ospitare migliaia di spettatori. Sulla costa, l'antico porto di Ostia conserva ancora raffinati mosaici e un teatro. Nell'entroterra si trovano le boscose montagne degli Appennini, con riserve naturali, laghi e paesini in pietra. Con 5.723.372 abitanti è la seconda regione più popolata d'Italia dopo la Lombardia, e la nona per estensione della superficie. Confina con la Toscana, con l'Umbria, con le Marche, con l'Abruzzo, il Molise, con la Campania, e ad ovest è bagnato dal mar Tirreno. Al suo interno è presente la Città del Vaticano. In senso storico e geografico, il Lazio vero e proprio è solamente il territorio compreso tra il basso corso del fiume Tevere e i Monti Ausoni, nei pressi di Terracina, e l'Appennino centrale come limite orientale.

