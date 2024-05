La comunità "Nuovi Orizzonti" compie 30 anni, due giorni di festa a Veroli: videomessaggio di papa Francesco

La comunità Nuovi Orizzonti fondata da Chiara Amirante compie 30 anni. Per celebrare questa importante ricorrenza è in programma un weekend dal titolo “Convertiti alla gioia”: festa e spiritualità al palazzetto dello sport di Veroli il 18 e 19 maggio.

“Il fine settimana in cui ricorre la solennità di Pentecoste sarà quindi un’occasione per celebrare i 30 anni di storia della Comunità insieme a Chiara Amirante e a tutta la famiglia Nuovi Orizzonti - si legge in una nota -. Ci saranno diversi ospiti speciali come il cardinale prefetto emerito del dicastero per i Vescovi, Marc Ouellet, il vescovo di Frosinone-Veroli-Ferentino, Ambrogio Spreafico, il segretario del Consiglio dei ministri Alfredo Mantovano. Interverranno personaggi dello spettacolo come il cantautore Filippo Neviani in arte Nek, il maestro Andrea Bocelli, la giornalista e conduttrice Francesca Fialdini, l’attrice Sarah Maestri, l’imprenditore Matteo Marzotto e tanti altri amici dell’associazione. È previsto un videomessaggio di Sua Santità Papa Francesco”.

Don Davide Banzato e Silvia Piasentini condurranno i due giorni di festa. “Testimonianze, momenti di spiritualità e spettacolo per ricordare e ripercorrere le tappe più significative di questi 30 anni.

Una storia fatta di vite che sembravano perdute e che invece sono tornate a risplendere, grazie all’incontro con il carisma della gioia, caratteristica peculiare della comunità Nuovi Orizzonti” si aggiunge.