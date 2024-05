Derby tra Pontinia e Terracina, rebus stadio: oggi vertice in prefettura a Latina

CALCIO

Dopo giorni di attese con possibili campi di sede (“Francioni” di Latina e “Purificato” di Fondi) neppure ieri è arrivata l’ufficialità. In un primo momento sembrava che il derby Atletico Pontinia-Terracina si dovesse giocare domenica 5 maggio alle ore 17 allo stadio “Riccardo Caporuscio” di Pontinia, ma l’impianto ha una capienza limitata a 340 persone. Troppo pochi posti per sopportare l’esodo della tifoseria ospite intenzionata a sostenere i propri beniamini in un’ultima giornata che potrebbe decretare, in caso di vittoria (i tigrotti attualmente sono al comando del girone B con 68 punti), la promozione in Serie D.

Un momento snervante che dura da dieci lunghi anni: dalla stagione 2014/2015 quando arrivò l’amara retrocessione in Eccellenza. In contemporanea anche l’altro delicato confronto che vedrà l’Unipomezia, seconda forza del torneo ad una sola lunghezza dalla vetta, impegnata al “Quinto Ricci” di Aprilia (porte chiuse) contro il Centro Sportivo Primavera, che ha già festeggiato la matematica salvezza. In corsa per un posto playoff figura anche la Lodigiani, terza a quota 65, di scena a Roccasecca.

Tre campi differenti per inseguire il sogno del salto di categoria, riservato soltanto alla prima classificata e per la seconda è in palio l’accesso ai playoff nazionali. Accesa anche la corsa playout per l’assegnazione dei quattro posti che portano alle sfide salvezza da disputarsi dopo la chiusura della regular season: sest’ultima contro terz’ultima e quintultima contro quart’ultima, con gare secche in casa delle squadre meglio piazzate, con nove punti di scarto tra le contendenti le singole gare non verranno disputate: in Promozione da tempo già il tandem Racing Ardea-Nettuno. Infine, sono uscite anche le decisioni del giudice sportivo: in Prima Categoria sei turni comminati al tecnico Giuseppe Bove (Virtus S. Michele e Donato) «per aver rivolto ripetutamente all'arbitro espressione offensiva. Reiterava tale comportamento al termine della gara avvicinandolo fino al suo spogliatoio».

Quanto al derby tutto rinviato ad oggi. Nella serata di ieri vertici dell’Atletico Pontinia hanno annunciato di essere stati convocati per oggi in prefettura.