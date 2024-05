Fontana Liri, inaugurato il parco avventura

Si è tenuta a Fontana Liri l'inaugurazione del parco avventura Zulupark. Al taglio del nastro era presente anche il presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone ed ex commissario della XV Comunità montana Valle del Liri, Gianluca Quadrini. Questi ha sottolineato “il suo coinvolgimento personale fin dai suoi giorni come commissario della Comunità montana, quando, sotto richiesta dell’allora consigliere Luigi Bianchi, ha contribuito a stanziare fondi cruciali per la realizzazione di questo importante spazio per il territorio. “Per il territorio è un momento significativo che segna l'inizio di una nuova era di crescita e sviluppo. Il parco avventura rappresenta un'opportunità unica per la nostra comunità - ha spiegato Quadrini -. Sono felice di vedere che il duro lavoro e l'impegno che abbiamo investito in questa iniziativa hanno portato a una realizzazione così significativa. La sinergia con il Comune di Fontana Liri, per questo ringrazio il sindaco Gianpio Sarracco e l'amministrazione comunale, è stata fondamentale per raggiungere questo traguardo".

