Anzio e Nettuno, pienone di Ferragosto sulle spiagge: forze dell'ordine bloccano tentativi di falò notturni

Anzio e Nettuno, le due cittadine del litorale romane sono sorvegliate speciali a Ferragosto. Letteralmente prese d'assalto in questi giorni di gran caldo, con migliaia di gitanti e bagnanti provenienti da Roma e provincia: ma anche molti stranieri in viaggio vacanza in Italia.

Nel tardo pomeriggio e serata di ieri le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli lungo le spiagge e sul lungomare di via Ardeatina (anche con blitz a sorpresa) per evitare e fermare i pericolosi grossi falò della notte di Ferragosto sugli arenili.

Vietati dalle ordinanze dei due comuni balnerari, sono stati bloccati dalla polizia locale di Anzio decine di ragazzi (in fuga alla vista degli agenti ) che avevano scavato per ore una grossa buca sulla spiaggia, con pale e altri attrezzi.

Trovati sul posto 3 quintali di legna, pale e materiale per dare fuoco, tutto sequestrato dalla municipale anziate, ieri nel tardo pomeriggio sulla spiaggia di Lido dei Pini al confine tra Anzio e Ardea . Anche la polizia di stato del commissariato di Anzio, con alcune volanti di servizio è intervenuta ieri sera e notte inoltrata in varie spiagge di Nettuno, Anzio e Ardea, per bloccare i falò notturni e sanzionare i trasgressori delle ordinanze anti fuochi sugli arenili, pubblici e privati.

Sempre ad Anzio un uomo di circa 45 anni, del posto, è stato fermato ed identificato dai poliziotti, mentre camminava sulla pista ciclabile di viale Fanciulla di Anzio, trainando a mano un grosso cavallo di sua proprietà, creando intralcio e disagi ai ciclisti ed ai pedoni, invitato ad allontanarsi . Sono state fermate circa 300 autovetture e altri mezzi durante il week appena trascorso, con la pesenza anche delle pattuglie in moto della polizia stradale del posto mobile di Nettuno. Durante i controlli, sono state ritirate diverse patenti per guida sotto effetto di alcol e droga, alcune auto poste sotto sequestro, senza polizza assicurativa, in un caso un ragazzo di Anzio che guidava senza mai aver conseguito la patente è stato fermato e sanzionato. I controlli sulle spiagge e lungo le strade del litorale continuano anche per l'intera giornata di oggi fino a notte inoltrata per l'esodo di Ferragosto. In ausilio alle forze dell'ordine del posto c'è anche il servizio in strada serale e notturno del reparto mobile della questura di Roma nella zona della "movida" di Anzio, dove sono successi diversi fatti di cronaca negli ultimi mesi. Ed anche nelle scorse serate i poliziotti sono dovuti intervenire in due occasioni per sedare due risse, una tra giovanissimi, su di giri per i fumi di alcol e droga in piazza Pia e l'altra all'esterno di un noto ristorante-pub sulla Riviera Mallozzi, per una lite tra commensali seduti ai tavoli per futili motivi.

Foto Luciano Sciurba