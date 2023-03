Roma, la rinascita di piazza Conca d’Oro: un’area ludica, una pista di pattinaggio e telecamere di videosorveglianza

Un’area giochi per i bambini, una pista di pattinaggio, un nuovo impianto di illuminazione e telecamere di videosorveglianza. Rinasce così piazza Conca d’Oro con spazi di aggregazione e di incontro che fanno dimenticare il degrado e le situazioni di vandalismo che per diversi anni sono apparsi nell’area esterna della Stazione Conca d’Oro.

I lavori di riqualificazione sono stati avviati due anni fa con la precedente giunta guidata da Giovanni Caudo. Ed ora si sono conclusi con la nuova amministrazione del minisindaco Paolo Marchionne. Un investimento pari a 400 mila euro per la realizzazione di un progetto nato all’interno della cornice del Bilancio Partecipativo nel 2019, in parte votato dai cittadini.

“L’area ludica è stata realizzata completamente “ex novo”, con la recinzione ( apertura e chiusura, ndr) e due giochi inclusivi per i bambini con disabilità motoria”, ha commentato al Messaggero l’assessore ai Lavori Pubblici per il Municipio III, Matteo Pietrosante, presente, stamani, all’inaugurazione. “E’ stata potenziata l’illuminazione pubblica con nuovi pali della luce; sono state posizionate otto telecamere alimentate con pannelli solari. Abbiamo proceduto alla riqualificazione di tutti quanti i locali esterni tra cui il colonnato e riempiti di cemento per renderli duraturi. Ed ancora: la storica pista di pattinaggio con panchine, nuovi strumenti per l’esercizio ginnico, alberi e la piantumazione di aiuole in piazza”, ha aggiunto.

“La volontà - ha sottolineato l’assessore Pietrosante è quella di dare una funzionalità alla piazza. Uno spazio più fruibile, più aperto, illuminato e ci auguriamo possa essere utilizzato in maniera più positiva. E’ un nuovo inizio per realizzare anche altri interventi che completino la riqualificazione, in particolare modo per quanto riguarda la struttura del verde."

“Ringraziamo vivamente Ama per la collaborazione", ha concluso l’Assessore. "E per l’intervento di pulizia straordinaria avvenuto stamani, poco prima dell’apertura della piazza. Un luogo che va protetto ed aperto il più possibile all’utilizzo più ampio di tutta la cittadinanza, in un regime di rispetto."

Nelle prossime settimane - come annunciato dallo stesso assessore - è prevista l’apertura del parcheggio di scambio della stazione Conca d’Oro. Circa 240 posti auto in più che vanno ad aggiungersi agli altri 170 ( liberi, ndr) dell’area del Parco delle Valli, inaugurata lo scorso Gennaio. Nuovi servizi utili ed accessibili alle famiglie e ai pendolari della metropolitana. Perché nella Capitale trovare un posto per la macchina è davvero una missione impossibile.