Roma, al Centro anziani del Parco delle Valli distrutto dall'incendio la ripartenza è vicina

Un polo di aggregazione sociale rivolto alle persone anziane del quartiere e che ha creato iniziative a carattere ricreativo, culturale e sociale. Il Centro anziani del Parco delle Valli, in via Val D’Ala, era nato con l’intento di contrastare la povertà relazionale, l’isolamento e la solitudine di molti anziani attraverso la promozione di attività ludiche e ricreative.

Un incendio, avvenuto nella notte tra il 12 e il 13 Giugno 2019, ha distrutto ogni aspettativa. Le fiamme - dicono di natura accidentale - hanno demolito la struttura di 200 metri e l’edificio è stato sin da subito dichiarato inagibile dai Vigili del Fuoco e dai poliziotti dei commissariati del quartiere. Fortunatamente non c’era nessuno all’interno dell’edificio nel momento in cui le fiamme si sono propagate. Ma dopo quattro anni resta ancora il dolore per il ricordo e il desiderio di rinascita.

Nello stesso anno, il Municipio III - dopo un incontro con il Simu, si era proposto di ricostruirlo, ma lo stesso dipartimento sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana di Roma si era espresso affermando che non era di competenza del municipio trattandosi di una nuova edificazione. Una serie di ritardi “burocratici” e l’arrivo della pandemia hanno rallentato il progetto. Ora qualcosa sembra però muoversi nella direzione giusta.

“E’ stata completata la progettazione e sono stati affidati i fondi al soggetto che realizzerà l’opera”, ha spiegato l’Assessore ai Lavori Pubblici nel Municipio III, Matteo Pietrosante. “ E’ previsto il supporto tramite l’accordo quadro di manutenzione ordinaria per l’affidamento del primo appalto e si stanno svolgendo i controlli interni al soggetto vincitore. Successivamente, la progettazione esterna sarà inserita all’interno del nuovo bilancio di Roma Capitale e dovrà essere approvata. Una volta terminati i controlli ed approvato il progetto, verrà affidata esternamente la direzione dei lavori del cantiere. E sulla base di questi elementi forniti dal dipartimento Simu, a metà 2023, il cantiere riparte.”

“A più di tre anni dall'accaduto, l'iter che deve portare alla sua ricostruzione - come abbiamo appreso nel corso della seduta della Commissione Lavori Pubblici - sembra ancora piuttosto lungo. Questo è per noi motivo di preoccupazione, considerando l'indubbio valore sociale che la struttura ha sempre rivestito. Ci auguriamo quindi che la tabella di marcia sia effettivamente rispettata, senza ulteriori ritardi, e chiediamo all'Amministrazione un impegno preciso in questo senso: garanzie sulla realizzazione della nuova costruzione e maggiore attenzione su un'opera che i cittadini stanno aspettando da ormai troppo tempo”, hanno commentato i consiglieri capitolini di Italia Viva Valerio Casini, Francesca Leonicini e Marta Marziali, consigliera di Iv nel Municipio III.