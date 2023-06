Martedì 13 Giugno 2023, 06:34 - Ultimo aggiornamento: 09:50

Una lite degenerata in rissa su cui la polizia sta ancora indagando per definirne i contorni. Intanto, da quanto è stato ricostruito fin qui, ad accendere la miccia tra cliente e titolare sarebbe stato un conto non pagato. L'allarme per una furibonda lite in via Radicofani, nel quartiere Fidene, è scattato domenica intorno alle 16. Secondo i primi accertamenti la discussione sarebbe scoppiata all'interno della panetteria quando il titolare, H. J. uno straniero di origini indiane di 33 anni, ha presentato il conto al cliente, A.R. romano di 42 anni. A quel punto sarebbe scoppiata la discussione e i toni si sarebbero subito alzati. Il cliente sarebbe quindi uscito dal negozio, seguito dal titolare. Una volta in strada però i due dalle parole sono passati ai fatti. Spinte, calci e pugni.

I TESTIMONI

«Correte, si ammazzano» hanno detto i passanti di via Radicofani allertando le forze dell'ordine. Sul posto sono quindi intervenuti i poliziotti del reparto Volanti. Gli agenti hanno separato i due litiganti e avviato le indagini per accertare la dinamica e le cause della lite. Sul posto è stato necessario anche l'intervento di due ambulanze. I feriti sono stati soccorsi e trasportati al pronto soccorso: il titolare del negozio, in codice giallo al Policlinico Gemelli per una profonda ferita al sopracciglio e una spalla lussata. Il cliente invece, anche lui in codice giallo, è stato trasferito all'ospedale Sant'Andrea per la ferita a uno zigomo a perché in forte stato di agitazione.Come hanno poi accertato i medici del pronto soccorso, l'uomo era sotto l'effetto di stupefacenti. Proprio questo elemento, secondo gli investigatori, potrebbe aver innescato la violenta reazione contro il commerciante. Solo una prima ipotesi su cui stanno lavorando gli agenti del distretto Fidene ora incaricati delle indagini. Sono stati inoltre ascoltati alcuni testimoni che erano all'interno del negozio al momento della lite. «Il titolare ha chiesto di pagare quanto dovuto per la spesa - hanno raccontato ai poliziotti- ma quell'uomo è subito scattato. Ha iniziato a gridare e a insultare. Gli ha risposto che non avrebbe pagato nulla ed è uscito seguito dal proprietario che continuava a chiedere il saldo del conto. In una manciata di secondi - hanno ricordato- la situazione è degenerata e sono venuti alle mani. Abbiamo provato a dividerli ma non siamo riusciti neanche ad avvicinarci. Allora abbiamo chiamato la polizia» hanno concluso.Per ulteriori accertamenti i poliziotti ascolteranno ancora nelle prossime ore sia il titolare che il clienti. Restano infatti ancora da chiarire alcuni punti prima di stabilire eventuali responsabilità a carico del cliente che è uscito dalla panetteria non pagando il conto.