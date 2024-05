Concerto Primo maggio, c'è anche il sindaco Gualtieri: «L’anno prossimo di nuovo a Piazza San Giovanni. E stasera aspetto Ultimo»

«Siamo contenti di essere riusciti a realizzare il Concertone qui al Circo Massimo, con i lavori a Piazza San Giovanni in vista del Giubileo. Ma dall’anno prossimo la piazza sarà di nuovo agibile e si potrà tornare lì. L’importante è che la macchina organizzativa sia riuscita comunque a mettere in piedi questo evento»: lo dice il sindaco di Roma Roberto Gualtieri nel backstage del Concerto del Primo Maggio al Circo Massimo.

Il sindaco è arrivato nell’area intorno alle 15, giusto in tempo per l’inizio della diretta, al via alle 15.15 su Rai3 con la conduzione di Noemi e Ermal Meta: «Sarà una bella giornata di festa, per il lavoro e i diritti. L’artista che aspetto di più? Ci sono tanti artisti bravi e non voglio fare un torto a nessuno. Ma Ultimo è molto bravo».