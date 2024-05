Meteo primo maggio a Roma, pioggia e temporali: ecco dove e fino a quando

A Roma oggi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana, sono previsti 14mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 2541m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud-Sudest. Allerte meteo previste: pioggia.

Maltempo Italia, dove e quando pioverà il primo maggio: forti temporali e calo delle temperature

Le previsioni meteo

La circolazione depressionaria, responsabile di piogge ed acquazzoni, allenta la presa favorendo un miglioramento serale.

Nello specifico sui litorali settentrionali cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi, in assorbimento dalla sera; sui litorali meridionali cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera; su pianure settentrionali e capitale cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi.

Come cambia in serata

In serata attenuazione dei fenomeni; sulle pianure meridionali cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. Formazioni nebbiose in serata; sulle subappenninche cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco; sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana. Venti moderati dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 2650 metri. Mare mosso.