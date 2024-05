Via al Concertone del Primo Maggio a Roma. per la prima volta nella splendida cornice del Circo Massimo (anzichè a San Giovanni) l'evento, come sempre a ingresso gratuito, avrà inizio alle 13:15.

Concertone Primo maggio, i cantanti sul palco: il più atteso è Ultimo. Ecco le esibizioni previste da Geolier a Coez

Così, dopo un opening di Big Mama (in esclusiva per Rai Play), il concertone entrerà nel vivo a partire dalle 15:15 con la conduzione dell’inedita coppia composta da Noemi e Ermal Meta.