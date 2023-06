Roma, ruba un paio di scarpe distruggendo la vetrina del negozio con un blocco di cemento: arrestato

Una rapina molto violenta è avvenuta ieri alle 2 del mattino presso il negozio "Don John" situato all’angolo fra via Gioberti e via Turati, a Roma, nel cuore dell’Esquilino (zona della stazione Termini). Un 28enne nigeriano per rubare un paio di calzature ha distrutto la vetrina scagliando un blocco di cemento. L'uomo è stato fermato dagli agenti delle volanti della questura, che stavano pattugliando l’area della stazione nell’ambito del rafforzamento dei servizi ad Alto Impatto (così come ha previsto in sede di dibattito sull’ordine e la sicurezza pubblica il comitato provinciale).

Il rapinatore è stato sorpreso in flagranza di reato e, per scappare, ha colpito il poliziotto con una testata e un pugno in pieno volto facendolo finire in ospedale.

Gli agenti sono riusciti ad arrestarlo per rapina e resistenza a pubblico ufficiale e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.