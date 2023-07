Domenica 23 Luglio 2023, 00:00

Si parte questa sera: dalle ore 22 il Ponte dell’Industria, o “Ponte di Ferro” come lo chiamano i romani, chiuderà per lavori. Riaprirà, se va tutto bene, a settembre del prossimo anno. Nel frattempo, però, è bene abituarsi I lavori servono a rimettere a posto la struttura dopo il grande rogo di ottobre 2021. Nella notte fra il 2 e i 3 ottobre di due anni fa scoppiò un incendio che causò il parziale crollo del ponte per cui si parlò della possibilità di chiuderlo totalmente. Un anno dopo il rogo, la Procura ne accertò l’origine dolosa ma senza riuscire a individuare un colpevole.

«Insieme a quello di piazza della Repubblica che partirà sempre questa sera (di fronte al Planetario, prime lavorazioni di risanamento dell’asfalto senza variazioni alla viabilità; opera giubilare, da 12 milioni di finanziamento, conclusione entro l’8 dicembre 2024; ndr) , l’avvio del cantiere del Ponte dell’Industria segna l’inizio delle prime grandi opere del Giubileo», dice l’assessore ai Lavori pubblici, Ornella Segnalini, che aggiunge: «A breve partiranno anche altri cantieri, organizzati per creare il minore disagio possibile. Dal 2021, infatti, abbiamo iniziato la modalità dei lavori notturni e anche per le lavorazioni giubilari».

Caldo record e lavoro, Bonomi: «Cig e smart working», i sindacati: «Subito un decreto». Inps: «Misure anche sotto i 35°» Pdf

I LAVORI

L’intervento sul Ponte, 8 milioni di euro di valore, sarà articolato in più fasi. Nella prima, si lavorerà sui sottoservizi: verrà realizzata una passerella temporanea che servirà a spostare condotte e cavi di luce, gas e telecomunicazioni. A fine lavori, la passerella sarà smontata. Subito dopo, fase 2, saranno smontate le travi dell’impalcato, poi saranno consolidate le strutture di sostegno e restaurate le travi reticolari. Nella fase successiva, il ponte verrà rimontato ma, con questi lavori, la carreggiata sarà allargata dagli attuali 7 metri di larghezza a 11 e, soprattutto, sarà strutturato per sopportare un carico fino a 26 tonnellate, diventando così in grado di consentire il transito dei bus. Alla fine, sarà ripristinato l’impalcato, realizzata la pavimentazione e a conclusione collaudata l’intera struttura. Nel corso dei lavori, la ciclabile lungo la banchina del Tevere non subirà alcuna chiusura.

LA NUOVA VIABILITÀ

Durante i 14 mesi totali di durata del cantiere, tutto il quadrante sarà interessato da un cambio della viabilità i cui dettagli sono pubblicati sul sito di Roma Servizi per la Mobilità (www.romamobilita.it) e che è stata predisposta dall’Assessorato alla Mobilità, guidato da Eugenio Patanè.

COME NEL 2021

Di fatto, si tornerà alla viabilità adottata subito dopo il rogo del 2021. Nello specifico, a subire modifiche della viabilità saranno via del Porto Fluviale, via dei Magazzini Generali, via del Gazometro, via delle Conce, lungotevere Vittorio Gassman, via Ettore Rolli e lungotevere degli Artigiani.

Verrà creato una specie di anello: Ponte dell’Industria sarà totalmente chiuso e sarà predisposto il divieto di transito su via del Porto Fluviale e su via dei Magazzini Generali. L’accesso a queste due strade sarà consentito solo ai residenti. Per bypassare il Ponte dell’Industria si dovranno usare o Ponte Marconi, a sud, o Ponte Testaccio a nord, usando via Ostiense e viale Marconi come le due direttrici da percorrere seguendo sostanzialmente in verticale il corso del Tevere.

Per chi viene da via Ostiense diretto al Ponte dell’Industria, ci sarà l’obbligo di svolta a destra o sinistra all’altezza di via delle Conce, o, all’intersezione con via del Commercio, obbligo di svolta a sinistra. All’incrocio con via del Commercio, la viabilità sarà a senso unico alternato con diritto di precedenza per i veicoli da Riva Ostiense.

Ovviamente, il divieto di accesso al Ponte dell’Industria si riverbera su tutte le strade del quadrante Ostiense che perderanno la facoltà di svoltare verso il ponte stesso. Saranno modificati i tempi dei semafori per ridurre al minimo i disagi dovuti alla chiusura.

Cambiamenti anche per i parcheggi: su via Ettore Rolli, direzione Porta Portese, nel tratto tra via Bellani e via Castaldi, resta il parcheggio in fila e non più “a spina”.

Sul lungotevere degli Artigiani, tra via Bellani e l’intersezione con via Barisano da Trani, sarà abolito il parcheggio centrale e sul lato destro, in direzione di Ponte Testaccio e entrerà in vigore il divieto di fermata. Inoltre sulla rampa di ingresso alla banchina del fiume, sarà vietato il transito pedonale e ciclabile della rampa di ingresso alla banchina del fiume.